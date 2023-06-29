Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских сборных. По новому рейтингу сборная России опустилась с 37-й на 38-ю строчку.

Лидировать в рейтинге продолжает сборная Аргентины, выигравшая последний чемпионат мира. Второе место занимает сборная Франции, третье - команда Бразилии.

Сборная Украины располагается на 24-й позиции.

Напомним, на международном уровне сборная России не играет с ноября 2021 года. В марте 2022-го российскую сборную и клубы отстранили от международных соревнований на неопределенный срок.