Абаскаль лично настоял на подписании Бонгонда в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично настоял на подписании 27-летнего полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда. Об этом сообщает Metaratings.

Как сообщает источник, за счет трансфера бельгийского фтуболиста Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака».

Ранее стало извсетно, что «Спартак» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. Столичный клуб готов заплатить за игрока семь миллионов евро плюс бонусы. Игроку предлагают трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Бонгонда провел за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.