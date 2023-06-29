Дуймович сравнил Дзюбу с Роналду

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович оценил шансы нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром следующего сезона РПЛ.

«Почему нет? Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех. Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в РПЛ. Он как Роналду», - приводит Sport24.ru слова Дуймовича.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в качестве свободного агента зимой этого года. В мае команда объявила о продлении соглашения с 34-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано на год, но может быть продлено еще на один сезон. В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.