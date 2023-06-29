Ловчев раскритиковал Слуцкого за пародию на интимное видео Дзюбы

Советский футболист Евгений Ловчев раскритиковал российского тренера Леонида Слуцкого.

Ловчеву не понравилось, что Слуцкий спародировал нашумевшее интимное видео Артема Дзюбы в одном из интернет-шоу.

«Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьёз уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придёт в команду, где серьёзная работа. Тренер — это серьёзная фигура, а не шут», - написал Ловчев в телеграм-канале.

Речь идет про видео, опубликованное хакерами несколько лет назад, из-за него Дзюба не был вызван в сборную России и потерял капитанскую повязку в «Зените».