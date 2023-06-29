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Н'Голо Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии 

Футболист летом перешел в «Аль-Иттихад».
29 июня 2023 14:32
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте стал владельцем клуба третьего дивизиона Бельгии «Эксельсиор Виртон». Об этом сообщает пресс-служба команды.

По итогам минувшего сезона команда вылетела в третью по значимости лигу Бельгии.

Ранее Н’Голо Канте официально перешел в «Аль-Иттихад»

Канте присоединился к «Челси» в 2016 году. С тех пор за «пенсионеров» он сыграл 269 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Выступая за лондонцев, он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
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