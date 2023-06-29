ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля

Футболист близок к переходу в мадридский клуб.
29 июня 2023 14:48
автор: Александр Кожевников

«Реал» закроет сделку по переходу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с 1 по 7 июля. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Франсуа Галлардо.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист близок к переходу в королевский клуб. Мадридцы были готовы заплатить парижской команде за трансфер более 200 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
«Рубин» расстался с российским форвардом
Концовку прошлого сезона футболист провел в аренде.
29.06.2023 15:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Н'Голо Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии 
Футболист летом перешел в «Аль-Иттихад».
29.06.2023 14:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Два клуба серии А интересуются футболистом «Локомотива» Тикнизяном
Наир может перебраться в Италию.
29.06.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ловчев раскритиковал Слуцкого за пародию на интимное видео Дзюбы
Ловчев раскритиковал Слуцкого за пародию на интимное видео Дзюбы
Тренер рискует потерять авторитет
29.06.2023 13:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дуймович сравнил Дзюбу с Роналду
Форвард «Локомотива» может удивить РПЛ в следующем сезоне.
29.06.2023 13:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Урал» объявил о продлении аренды Емельянова: полузащитник останется в «Шиннике»
«Урал» объявил о продлении аренды Емельянова: полузащитник останется в «Шиннике»
Следующим летом 31-летний футболист станет свободным агентом.
29.06.2023 12:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Абаскаль лично настоял на подписании Бонгонда в «Спартак»
Абаскаль лично настоял на подписании Бонгонда в «Спартак»
Сделка близка к завершению.
29.06.2023 12:18
Футбол
автор: Александр Кожевников
Малком, Кассьерра и Ренан вернулись в расположение «Зенита»
Малком, Кассьерра и Ренан вернулись в расположение «Зенита»
Сине-бело-голубые готовятся к новому сезону.
29.06.2023 12:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Российская команда не участвует в международных соревнованиях.
29.06.2023 11:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.