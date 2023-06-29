Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля

«Реал» закроет сделку по переходу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с 1 по 7 июля. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Франсуа Галлардо.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист близок к переходу в королевский клуб. Мадридцы были готовы заплатить парижской команде за трансфер более 200 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач.