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В «Дженоа» отреагировали на слухи об интересе к Хлусевичу

По слухам, игроком интересуется сразу три итальянских клуба.
29 июня 2023 15:59
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини прокомментировал слухи об интересе к к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

«Интерес к Хлусевичу? Нет, это неправда. Его даже в нашем шорт-листе нет», - приводит слова Оттолони Sport24.

Ранее сообщалось, что помимо трех итальянских команд в услугах российского футболиста заинтересован «Спортинг». Европейские клубы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Добавим, что Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля на его счету 35 проведенных игр и четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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