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Гладилин высказался о возможном переходе Хлусевича в европейскую команду 

Ранее сообщалось, что на футболиста «Спартака» претендуют итальянские и португальские клубы.
29 июня 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе защитника московской команды Даниила Хлусевича в европейский клуб.

Ранее появилась информация о том, что 22-летний игрок заинтересовал «Дженоа», «Лацио», «Верону» и «Спортинг».

«Все-таки «Лацио» — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. «Спартаку» и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить. Это большой престиж, когда российского игрока приглашает «Лацио» — один из ведущих клубов Италии. Если возможный переход туда не слухи, то надо переходить и стараться проявить себя», — приводит слова бывшего тренера красно-белых «Чемпионат».

Напомним, что Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года после своего перехода из тульского «Арсенала». В сезоне-2022/2023 в составе столичного клуба он принял участие в 35 матчах и отличился четырьмя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице и завоевали бронзовые медали чемпионата России.

источник: Чемпионат.com
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