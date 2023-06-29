Орлов попросил Слуцкого посмотреть на себя со стороны: тренер ранее спародировал видео Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов негативно высказался о пародии тренера Леонида Слуцкого на интимное видео Артема Дзюбы.

«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял. Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», - приводит Sport24.ru слова Орлова.

Напомним, что Слуцкий «повторил» в интернет-шоу видео, опубликованное хакерами несколько лет назад, из-за него Дзюба не был вызван в сборную России и потерял капитанскую повязку в «Зените».