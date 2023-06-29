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Мележиков раскрыл свои планы после ухода с поста генерального директора «Спартака»

В середине июня 50-летний функционер покинул руководящую должность в московском клубе.
29 июня 2023 16:39
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что планирует продолжить карьеру в футбольной сфере.

Отметим, что 20 июня он завершил свое сотрудничество с красно-белыми. На должности гендиректора команды его сменил Олег Малышев.

«Хотел бы продолжить свою деятельность в футболе. Это будет зависеть от тех предложений, которые поступят. Есть и ряд бизнес-проектов с моими товарищами. Но работа в футболе затягивает, конечно же, — я хотел бы остаться в футболе. Все зависит от того, где буду востребован», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Добавим, что Мележиков начал работу в «Спартаке» в 2013 году, сменив по ходу деятельности несколько руководящих постов. Он являлся генеральным директором столичного клуба с лета 2021 года.

В сезоне-2022/2023 команда Гильермо Абаскаля стала бронзовым призером чемпионата России, заняв третье место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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