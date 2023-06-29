Слуцкий не боится критики за пародию на интимное видео Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не боится критики за свою пародию на интимное видео Артема Дзюбы.

«Сейчас польется в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте», - сказал Слуцкий в интернет-проекте «Большое шоу», где продемонстрировал пародию.

Речь идет про видео, опубликованное хакерами несколько лет назад, из-за него Дзюба не был вызван в сборную России и потерял капитанскую повязку в «Зените».

Задача Слуцкого заключалась в том, чтобы заставить конкурсантов засмеяться.