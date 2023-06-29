Уткин заявил, что Слуцкий участиями в шоу и пародиями на Дзюбу идет к OnlyFans

Футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на пародию тренера Леонида Слуцкого на интимное видео Артема Дзюбы.

«Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к OnlyFans, но там вряд ли будет долгий успех. Ему не помочь. Только сам», - написал Уткин в телеграм-канале.

Напомним, что Слуцкий «повторил» в интернет-шоу видео, опубликованное хакерами несколько лет назад, из-за него Дзюба не был вызван в сборную России и потерял капитанскую повязку в «Зените».