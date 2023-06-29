Нападающий «Сочи» Сарвели перешел в «Локомотив» 

«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Сочи» Владислава Сарвели. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Как утверждает источник, 25-летний игрок заключил трехлетнее трудовое соглашение с железнодорожниками.

Согласно порталу Transfermarkt переход российского футболиста обошелся московскому клубу в один миллион евро. Напомним, что Сарвели выступал за «Сочи» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне за «барсов» он провел 32 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за «Крылья Советов» и «Чертаново».