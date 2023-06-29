Три футболиста «Спартака» возвращаются из аренды в московский клуб 

В «Спартаке» сообщили, что три игрока команды возвращаются из аренды и присоединятся к столичному клубу. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Как утверждает источник, голкипер Илья Савинов, а также полузащитники Максим Лайкин и Константин Шильцов пополнили состав москвичей после того, как истекли их арендные соглашения. Кроме того, вместе с основным составом команды Гильермо Абаскаля будут тренироваться футболиста дубля. Речь идет о вратаре Семене Фадееве и защитнике Никите Бозове.

Также в Москве рассказали о скором возвращении Кристофера Мартинса из расположения сборной Люксембурга, ямайский игрок Шамар Николсон выступает в составе национальной команды страны на Кубке КОНКАКАФ, а португалец Томаш Тавареш будет восстанавливаться на родине от травмы, полученной во время выступления за молодежную сборную.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Спартак» под руководством Абаскаля стал бронзовым призером чемпионата России, заняв третье место в турнирной таблице РПЛ.