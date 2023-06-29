Камоцци отреагировал на новость о том, что Чалов может продолжить карьеру в Европе 

Известный футбольный агент Франко Камоцци высказался по поводу того, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в клуб из Европы.

Ранее появилась информация, что на 25-летнего футболиста претендуют несколько европейских команд.

«Чалов — талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. Он сейчас в отличной форме, у него подходящий возраст, он уже играл в европейском чемпионате, хоть и недолго. Если у Чалова будет предложение из сильной лиги, если оно его устроит, то ему не стоит откладывать возвращение в Европу», — приводит слова итальянского эксперта «РБ Спорт».

Добавим, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе армейцев он провел 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Ранее он играл один сезон за «Базель».