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Губерниев прокомментировал запрет о выступлении российских спортсменов в Чехии

В четверг, 29 июня такое решение было принято правительством европейской страны. 
Губерниев прокомментировал запрет о выступлении российских спортсменов в Чехии
29 июня 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что правительство Чехии запретило российским атлетам принимать участие в соревнованиях на территории своей страны.

Отметим, что чешские власти также вынесла запрет местным спортсменам на выступления в России.

«Это обычная история. Правительство Чехии нам визы не дает. Все эти допуски носят в большей части фиктивный характер. Мы не будем нигде выступать долгое время. Правительство Чехии имеет на это право? Имеет. Мы на это как‑то воздействовать можем? Не можем. Остается только горевать и продолжать развивать спорт в стране», — приводит слова 48-летнего комментатора «Матч ТВ».

Добавим, что в марте текущего года руководство Международного олимпийского комитета рекомендовало спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Беларуси до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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