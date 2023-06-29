«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о переходе полузащитника Маунта  

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет хавбека «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, сделка близка к закрытию, так как лондонский клуб принял последнее предложение «красных дьяволов» о трансфере англичанина в размере 69 миллионов евро.

Добавим, что Маунт является воспитанником «Челси». 24-летний игрок выступает за основную команду «пенсионеров» с 2019 года. С тех пор за синих он сыграл 195 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с лондонцами действует до конца сезона-2023/2024.