Сарвели прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о своем переходе в стан железнодорожников, а также оценил перспективы адаптации в команде.

«Сегодня хотел найти фотографию, где я маленький в шарфе и шапке «Локомотива», но, к сожалению, пока не нашел. Можно сказать, что с «Локомотивом» я давно. Будет прекрасно, если адаптации не потребуется. Но мы это увидим только в сезоне. Больше всего в «Локомотиве» общаюсь с ребятами, с которыми мы в «Крыльях» играли, — Глушенков, Пиняев. Максим написал, что кровать мне на базе заправил. Вроде бы буду вместе с ним жить», — приводит слова 25-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, что Сарвели перешел в «Локомотив» из «Сочи». Он подписал трехлетний контракт со столичным клубом. В сезоне-2022/2023 в составе «барсов» он провел 32 встречи, отличился пятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет полтора миллиона евро.