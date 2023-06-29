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«Зенит» подписал бразильского форварда Педро 

Игрок «Коринтианса» присоединится к питерскому клубу в феврале 2024 года после того, как ему исполнится 18 лет. 
«Зенит» подписал бразильского форварда Педро 
29 июня 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о выкупе нападающего Педро Энрике Силвы дос Сантоса у «Коринтианса». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По информации источника, бразильский футболист «народной команды» отправится в расположение клуба Сергея Семака по достижении 18-летнего возраста. Игрок станет совершеннолетним 9 февраля следующего года.

Добавим, что Педро является воспитанником «Коринтианса». Всего за основную бразильскую команду он сыграл десять матчей и не отличился результативными действиями, за состав в возрасте до 20 лет на его счету также десять игр и пять забитых мячей.

Он также выступает за молодежную национальную команду страны, за которую провел восемь встреч и забил два гола. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.

источник: ФК «Зенит»
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