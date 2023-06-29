«Краснодар» готовится к уходу защитника Алонсо и нашел ему замену в ПАОКе

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо хочет уйти из «Краснодара», ссылаясь на семейные обстоятельства, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в качестве замену 30-летнему футболисту рассматривается исландский защитник ПАОКа Сверрир Ингасон.

Ингасон имеет опыт игры в России: в 2017 и 2018 гг он выступал за «Ростов». В прошлом сезоне 29-летний исландец провел 36 матчей за ПАОК и забил 3 гола.

Алонсо перешел в «Краснодар» 31 декабря и с этого момента сыграл в 19 встречах за быков и стал автором одного забитого мяча.