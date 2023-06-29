Гранат оценил возможный переход защитника «Спартака» Хлусевича в клуб Серии А

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на слухи об интересе «Лацио» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

Ранее сообщалось, что помимо римской команды 22-летнего футболиста на правах аренды хотят подписать «Верона», «Дженоа» и «Спортинг».

«Совсем не удивлен интересу «Лацио» к Хлусевичу. Даниил — талантливый молодой защитник. Он достойно выступает в «Спартаке». Надеюсь, что это действительно хороший вариант, а не просто пустые разговоры. Конечно же, надо пробовать свои силы в Италии. «Лацио» и «Верона» — два хороших европейских варианта», — приводит слова 36-летнего футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе прошлого года. В прошедшем сезоне за столичный клуб он провел 35 игр, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

По итогам сезона-2022/2023 красно-белые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России.