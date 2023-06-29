Три инспектора РФС провалили экзамен на знание футбольных правил 

Ряд инспекторов Российского футбольного союза не смогли успешно пройти тест на знание футбольных правил. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, сегодня, 29 июня на учебно-тренировочном судейском сборе три специалиста провалили тестирование, нацеленное на проверку правил футбола. Сообщается, что у инспекторов есть возможность пересдать экзамен в течение месяца.

Добавим, что учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов чемпионата России проходит в Москве и продлится до 6 июля. Ранее должность главы департамента судейства РФС занял сербский специалист Милорад Мажич.