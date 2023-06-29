Зидан оценил возможность тренировать Килиана Мбаппе в будущем 

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что хотел бы тренировать нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в будущем.

«Мне нравится работать с молодыми игроками, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения. Это все здорово, но для меня самое важное – конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Вот что мною движет. Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, конечно, хочется с ним поработать. Я восхищаюсь им. Многое может произойти. Однажды такое может случиться», – приводит слова 51-летнего специалиста L’Equipe.

Напомним, что Зидан находится без работы с июня 2021 года после того, как покинул должность главного тренера «Реала». Под его руководством королевский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал чемпионат Испании.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе парижан он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. По информации различных СМИ, он может перейти в стан «сливочных» текущим летом.