Бывший реабилитолог «Атлетико» вошел в тренерский штаб «Ростова»

«Ростов» заключил трудовой договор с испанским реабилитологом Тони Тапией де ла Рубией. Об этом сообщает пресс-служба желто-синих.

Отметим, что 36-летний физиотерапет имеет степень бакалавра наук по физической активности и спорту, также он успешно проходил обучение в областях питания и диетологии в Мадридском университете.

Добавим, что ранее Тапия работал в командах испанского чемпионата: «Атлетико», «Бетис», «Леганес», «Малага». Также на протяжении многих лет он занимал должность реабилитолога в ЦСКА.

По итогам сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Валерия Карпина встретятся с «Факелом».