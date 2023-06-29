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Экс-гендиректор РФС не верит, что назначение Мажича наведет порядок в российском судейском корпусе

Для работы с арбитрами в России вновь выбрали иностранца.
29 июня 2023 21:36
автор: Александр Шульгин

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал назначение сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства организации.

«Еще во времена Толстых-Капелло была надежда на Розетти. И в дальнейшем иностранные специалисты не обеспечивали повышения качества судейства в России. Следовательно, нужна смена ментальности главных акторов РПЛ и РФС, прежде всего президентов клубов для того, чтобы судьи стали теми фигурами, которые способствуют развитию игры, а не ее профанации», - приводит слова Воробьева «Евро-футбол».

Напомним, ранее РФС объявил о назначении Мажича, его заместителем стал также представитель Сербии Далибор Джурджевич.

источник: «Евро-футбол.ру»
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