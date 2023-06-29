Экс-гендиректор РФС не верит, что назначение Мажича наведет порядок в российском судейском корпусе

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал назначение сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства организации.

«Еще во времена Толстых-Капелло была надежда на Розетти. И в дальнейшем иностранные специалисты не обеспечивали повышения качества судейства в России. Следовательно, нужна смена ментальности главных акторов РПЛ и РФС, прежде всего президентов клубов для того, чтобы судьи стали теми фигурами, которые способствуют развитию игры, а не ее профанации», - приводит слова Воробьева «Евро-футбол».

Напомним, ранее РФС объявил о назначении Мажича, его заместителем стал также представитель Сербии Далибор Джурджевич.