Лукаку отказался переходить в клуб Саудовской Аравии 

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не желает продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, «Аль-Хиляль» рассчитывал заполучить футболиста «пенсионеров» в летнее трансферное окно, поэтому сделал предложение 30-летнему игроку с заработной платой в размере 58 миллионов евро за сезон. Сообщается, что бельгиец отклонил предложение, так как намерен продолжать выступать в Европе.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб желает продать форварда, но не рассматривает варианты с арендой футболиста.

Добавим, что прошедший сезон Лукаку провел на правах аренды в «Интере». За «нерадзурри» он сыграл 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.