Бэйл рассказал, как Роналду переживал отсутствие голов: он швырял бутсы в раздевалке

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл, выступавший за «сливочных» вместе с Криштиану Роналду, рассказал, как португальский форвард относился к отсутствию голов.

«У него бывали моменты, когда, например, мы побеждали 5:0, а он не забивал и после этого входил и швырял свои бутсы, как будто он злится.

Но он был приятным парнем. У нас не было никаких проблем», – приводит слова валлийца Sport Bible.

Напомним, Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала»: он провел за «бланкос» 438 матчей и забил 450 мячей.