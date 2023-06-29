Защитник «Аякса» Тимбер в ближайшее время перейдет в «Арсенал»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер продолжит карьеру в АПЛ. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как утверждает источник, «Арсенал» согласовал с амстердамским клубом переход 22-летнего футболиста в стан «канониров» за 47 миллионов евро. Сообщается, что пять миллионов из суммы трансфера будут выплачены «Аяксидам» в качестве бонусов.

Добавим, что Тимбер находился в системе «Аякса» с 2014 года. В сезоне-2022/2023 за команду «божьих сыновей» он сыграл 47 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету 15 игр в составе сборной Нидерландов.