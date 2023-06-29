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«Аль-Наср» Роналду договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов

Марцело Брозович решил покинуть Европу.
29 июня 2023 23:19
автор: Артур Гичунцев

«Аль-Наср» согласился выполнить финансовые условия полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Об этом заявил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, футболист подпишет трехлетний договор и заработает 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются европейские клубы, в том числе «Барселона».

Напомним, Брозовичу 30 лет. В прошедшем сезоне он помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов. В активе полузащитника 9 матчей. Также хорват выигрывал Серию А и два Кубка Италии.

источник: «Советский спорт»
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