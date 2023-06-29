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Бразильская футболистка Марта примет участие в шестом чемпионате мира

Для 37-летнего форварда это может стать последнем мундиалем в карьере.
29 июня 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Нападающая сборной Бразилии и «Орландо Прайд» Марта Вийера да Силва в шестой раз сыграет за национальную команду на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба желто-зеленых.

Сообщается, что наставница бразильской женской сборной Пиа Сундхаге приняла решение включить в заявку на грядущее мировое первенство обладательницу «Золотого мяча» 2007 года. Таким образом, для форварда предстоящий мундиаль станет шестым за карьеру.

Марта дебютировала за сборную Бразилии в 2002 году. С тех пор она вместе с национальной командой дважды завоевала серебряные медали Олимпийских игр, а также выиграла «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» в 2007 году.

Напомним, что женский чемпионат мира по футболу состоится состоится в период с 20 июля по 20 августа 2023 года.. Футбольный турнир примут Австралия и Новая Зеландия.

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