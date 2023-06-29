Корнеев рассказал, за счет чего ЦСКА может выйти на один уровень с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев объяснил, какие изменения должны произойти в составе армейцев, чтобы московский клуб смог конкурировать с «Зенитом».

«Если они не усилятся, то будет похожий сезон, а то и хуже. В тот футбол, который внес Федотов, нужна реализация моментов. Ее пока нет. Чалов один не сможет справляться в течение всего сезона. Им нужен нападающий, который бы конкурировал и мог бы играть вместе с ним. Разносторонний, скоростной нападающий, вингер. Необходимо усилить некоторые позиции, чтобы на что-то претендовать, в том числе с «Зенитом» конкурировать», – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Зенит» стал победителем чемпионата России в пятый раз кряду. ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ, заняв вторую строчку в турнирной таблице, а также стал обладателем Кубка страны.

15 июля состоится матч за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и подопечными Владимира Федотова.