Португалец Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером в мире среди национальных сборных

Бывший наставник «Бенфики» Жоржи Жезуш возглавит сборную Саудовской Аравии. Об этом сообщает Uol.

По данным источника, португалец подпишет трехлетний договор и будет получать 10 млн евро в год.

Таким образом, Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером в мире среди специалистов, работающих в национальных сборных. В данный момент этот статус принадлежит Ханси Флику, который руководит сборной Германии и получает 6,5 млн евро в год.

Что касается Жезуша, то помимо «Бенфики» он также работал в лиссабонском «Спортинге», «Фенербахче», «Браге», «Фламенго» и других клубах.