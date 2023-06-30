«Ливерпуль» планирует усилиться футболистом «Баварии» и лидером «Лейпцига»

«Ливерпуль» нацелился на приобретение полузащитника мюнхенской «Баварии» Райана Гравенберха.

Об этом сообщает Sky Sports, отмечая, что помимо ниделандца мерсисайдцы также рассчитывают подписать лидера «Лейпцига» Доминика Собослаи, Николо Бареллу из «Интера» и Кефрена Тюрама из «Ниццы».

За Собослаи «Ливерпулю» предстоит поспорить с «Ньюкаслом», сумма предполагаемого трансфера оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, первым приобретением «красных» в летнее трансферное окно стал Алексис Мак Алистер.