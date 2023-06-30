Мбаппе может стать причиной отставки штаба Анчелотти в «Реале»

У тренерского штаба Карло Анчелотти возникли разногласия с руководством мадридского «Реала» относительно будущего трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе.

По информации The Athletic, клубные боссы «сливочных» готовы подписать форварда через год, однако итальянский специалист требует топ-нападающего на замену Кариму Бензема уже сейчас, иначе перспективы команды в сезоне-2023/24 выглядят туманными.

Как сообщает источник, тренерский штаб итальянца даже рассматривает вариант отставки, однако сам Анчелотти настроен продолжить работу в клубе.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступив чемпионский титул «Барселоне», и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором проиграл будущему победителю турнира - «Манчестер Сити».