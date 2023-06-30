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Стало известно, в какой клуб перейдет бывший игрок ЦСКА Сергей Ткачев

В минувшем сезоне клуб стал пятым в ФНЛ.
30 июня 2023 09:21
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник Сергей Ткачев в ближайшее время станет игроком клуба Первой лиги.

Как сообщает «Метарейтинг», 34-летний футболист перейдет в «Родину». Ткачев ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет контракт с московским клубом.

Напомним, что в минувшем сезоне Сергей выступал за тульский «Арсенал».

Отмечается, что »Родина» хотела подписать игрока КАМАЗа Александра Гаглоева, но в Набережных Челнах футболиста не отпустили.

В минувшем сезоне Ткачев провел 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

источник: «Метарейтинг»
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