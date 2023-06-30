Донецкий «Шахтер» может начать выступать в чемпионате России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития донецкого футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС, сообщает ТАСС.

Напомним, в настоящее время существует два клуба с таким названием: один выступает в УПЛ и базируется во Львове, проводя домашние матчи в Польше, а второй был создан с нуля в Донецке.

Ранее спортивные чиновники РФ заявляли, что вопрос реконструкции домашней арены клуба - «Донбасс-Арены» пока не стоит на повестке дня, поскольку первостепенной задачей является строительство спортивных объектов для детей.

20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который направлен на интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта Российской Федерации.