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Ширер готов лично отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд в АПЛ

Футболисты ведут борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Англии.
30 июня 2023 09:48
автор: Александр Поволоцкий

Бывший нападающий »Ньюкасла» Алан Ширер высказался относительно возможного перехода игрока «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

Ранее сообщалось, что руководство клуба из Мюнхена готово предложить за трансфер 29-летнего футболиста порядка 93 миллионов евро.

«Когда я об этом услышал, то подумал о том, если он на самом деле захочет перейти в «Баварию», то я лично поведу его автомобиль. Сделаю все что угодно, чтобы защитить свой рекорд в АПЛ. Дайте мне ключи, навигатор, и я готов ехать», — приводит The Athletic слова Ширера.

Добавим, что на счету Кейна 213 голов за всю карьеру в АПЛ. Ширер забил в высшем дивизионе 260 мячей.

источник: The Athletic
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