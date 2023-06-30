Ширер готов лично отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд в АПЛ

Бывший нападающий »Ньюкасла» Алан Ширер высказался относительно возможного перехода игрока «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

Ранее сообщалось, что руководство клуба из Мюнхена готово предложить за трансфер 29-летнего футболиста порядка 93 миллионов евро.

«Когда я об этом услышал, то подумал о том, если он на самом деле захочет перейти в «Баварию», то я лично поведу его автомобиль. Сделаю все что угодно, чтобы защитить свой рекорд в АПЛ. Дайте мне ключи, навигатор, и я готов ехать», — приводит The Athletic слова Ширера.

Добавим, что на счету Кейна 213 голов за всю карьеру в АПЛ. Ширер забил в высшем дивизионе 260 мячей.