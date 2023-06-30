ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Уровень футбола в стране сдохнет». Орещук назвал последствия отказа клубов РПЛ от легионеров

Новый футбольный сезон в России стартует 15 июля.
30 июня 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном отказе российских клубов от легионеров и высокой зарплате иностранных футболистов.

Напомним, что действующим чемпионом страны является «Зенит». Лучшим бомбардиром в минувшем сезоне стал бразильский игрок команды из Санкт-Петербурга Малком.

«Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает», - приводит «РБ-Спорт» слова Орещука.

Добавим, что новый сезон чемпионата РПЛ стартует 21 июля. Матч за Суперкубок страны, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА состоится 15 июля.

источник: «РБ-Спорт»
Футболист «Спартака» продолжит карьеру в «Тюмени» на правах аренды
Молодой игрок отправился за игровой практикой.
30.06.2023 10:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-звезда сборной Бельгии Наингголан поедет заканчивать карьеру в Сан-Марино
Футболист стал свободным агентом.
30.06.2023 09:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ширер готов лично отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд в АПЛ
Футболисты ведут борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Англии.
30.06.2023 09:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, в какой клуб перейдет бывший игрок ЦСКА Сергей Ткачев
В минувшем сезоне клуб стал пятым в ФНЛ.
30.06.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Донецкий «Шахтер» может начать выступать в чемпионате России
Власти поручили Минспорта подготовить соответствующие предложения.
30.06.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Охранник не пускал президента «Урала» Иванова на матч команды в Алапаевске
Функционер работает в структуре екатеринбургского клуба с 2003 года.
30.06.2023 09:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Торино» пытается выкупить Влашича у «Вест Хэма»
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 17 млн евро.
30.06.2023 08:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Хорватии вновь обвинили Ловрена и Модрича в даче ложных показаний
В Хорватии вновь обвинили Ловрена и Модрича в даче ложных показаний
Дата судебного разбирательства пока не назначена.
30.06.2023 08:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе может стать причиной отставки штаба Анчелотти в «Реале»
Мбаппе может стать причиной отставки штаба Анчелотти в «Реале»
Клуб уже лишился одного звездного французского форварда.
30.06.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.