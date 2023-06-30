«Уровень футбола в стране сдохнет». Орещук назвал последствия отказа клубов РПЛ от легионеров

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном отказе российских клубов от легионеров и высокой зарплате иностранных футболистов.

Напомним, что действующим чемпионом страны является «Зенит». Лучшим бомбардиром в минувшем сезоне стал бразильский игрок команды из Санкт-Петербурга Малком.

«Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает», - приводит «РБ-Спорт» слова Орещука.

Добавим, что новый сезон чемпионата РПЛ стартует 21 июля. Матч за Суперкубок страны, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА состоится 15 июля.