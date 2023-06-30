Романцев считает интересным потенциальный дуэт нападающих Дзюба — Соболев в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о возможном возвращении в клуб нападающего Артема Дзюбы.

Добавим, что в конце мая он подписал новый контракт с »Локомотивом» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

«Смог бы Дзюба быт полезным «Спартаку» и приняли бы его фанаты? Сложный вопрос. Главное — хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона. Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.