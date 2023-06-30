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Стало известно, сколько Маунт может заработать в «Манчестер Юнайтед»

О сделке объявят в ближайшие дни.
30 июня 2023 11:07
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», договорился с манкунианцами об условиях личного контракта.

Ранее появилась информация, что сделка будет стоить »красным дьяволам» 75 миллионов евро. Соглашение с Маунтом будет рассчитано на пять лет с опцией продления на сезон.

Как сообщает The Telegraph, 24-летний футболист будет зарабатывать в «МЮ» около 290 тысяч евро в неделю. С учетом бонусов сумма может достичь 345 тысяч.

В минувшем сезоне Мэйсон провел 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

источник: The Telegraph
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