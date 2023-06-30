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Президент «Урала» Иванов жестко отреагировал на видео инцидента со своим участием

Клубный босс екатеринбуржцев поругался со стражами порядка.
30 июня 2023 11:07
автор: Александр Шульгин

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившееся в сети видео, на котором он ругается с полицейским во время футбольного матча.

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», - приводит слова Иванова РИА Новости.

Судя по ролику, один из стрaжей порядка почти минуту нe пускал на стадион Ивaнова.

На зaписи слышно, как президент «Урaла» говорит полицейскому: «Я президент клубa! Ты че, дурак, что ли?». Только после того, как к ситуaции подключился сотрудник «Триумфа», Ивановa пустили на стадион.

Добавим, что «Урал» начнет новый сезон домашним матчем с ЦСКА. Игра пройдет 22 июля.

источник: «РИА Новости»
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