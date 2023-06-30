Крыховяк расторг соглашение с «Краснодаром»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк расторг контракт с российским клубом.

Как сообщает Мeczyki.pl, 33-летний футболист уже ведет переговоры с командами из Саудовской Аравии и Европ. Кроме того, появилась вероятность возвращения Гжегожа в состав сборной Польши

Напомним, что летом прошлого года хавбек воспользовался правом покинуть РПЛ и перешел на правах аренды в «Аль-Шабаб».

Гжегож должен был вернуться в «Краснодар» летом.

В составе «быков» поляк провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.