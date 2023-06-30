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Смородская озвучила скрытую цель «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Экс-глава «Локомотива» считает вопрос с чемпионским титулом заранее решенным.
30 июня 2023 11:47
автор: Александр Шульгин

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что в новом сезоне РПЛ питерский Зенит» постарается пройти всю дистанцию без поражений.

«Интрига есть в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения - это интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Зенит» завоевал свой четвертый чемпионский титул подряд.

Новый сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором питерцы сыграют с ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
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