Смородская озвучила скрытую цель «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что в новом сезоне РПЛ питерский Зенит» постарается пройти всю дистанцию без поражений.

«Интрига есть в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения - это интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Зенит» завоевал свой четвертый чемпионский титул подряд.

Новый сезон откроется матчем за Суперкубок России, в котором питерцы сыграют с ЦСКА.