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Президент «Урала» рассказал, почему полицейский не хотел пускать его на матч команды в Алапаевске

Иванов заявил, что не имеет никаких претензий к стражам порядка.
30 июня 2023 12:07
автор: Никита Плохих

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в беседе с «Советским спортом» объяснил, почему сотрудник правопорядка отказался пускать его на матч с «Триумфом» из Алапаевска.

«Какой-то там мальчик, что-то снял. Ничего особого не случилось. Стоял полицейский, у которого было задание никого не пропускать. Это его работа. Меня, как вы знаете, тоже не пускал. Потом ситуация разрешилась, все хорошо, никаких претензий нет»,— рассказал Григорий.

Вчера в сети появилось видео, на котором полицейский не хотел пускать Иванова на игру. Президент клуба вступил в жесткую дискуссию, однако все удалось решить после вмешательства представителей команд.

Товарищеский матч «Урала» и команды из Алапаевска завершился со счетом 13:0 в пользу клуба РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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