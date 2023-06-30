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Президент «Барселоны» перечислил ключевых футболистов команды: они не продаются

Среди них – Френки де Йонг и Рональд Араухо.
30 июня 2023 12:17
автор: Артур Гичунцев

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта огласил список неприкосновенных игроков. По его словам, их уже пытались купить, однако, сине-гранатовые отказались от сделки.

Так, в их числе оказались Френки де Йонг, Педри, Рональд Араухо, Андрес Кристенсен и Ансу Фати.

«В прошедшем сезоне нам предлагали 100 млн евро за де Йонга, и мы отказались.

Есть ключевые игроки, которые не продаются. Также у нас были предложения по Педри, Араухо, Кристенсену и Фати», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив «Реал» на 10 очков.

источник: «Советский спорт»
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