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Александр Коваленко подписал многолетний контракт с «Зенитом»

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.
Александр Коваленко подписал многолетний контракт с «Зенитом»
30 июня 2023 12:42
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко стал игроком другого клуба РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заплатит «Сочи» за Коваленко 200 млн рублей, прописанных в его контракте с «южанами» в качестве отступных.

В минувшем чемпионате Александр выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Хавбек провел 30 матчей во всех турнирах. Коваленко забил два гола и отдал три результативные передачи.

источник: ФК «Зенит»
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