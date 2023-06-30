Главный тренер «ПСЖ» Галтье и его сын задержаны по делу о расизме

Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Кристоф Галтье задержан полицейскими в Ницце.

Как сообщает RMC, вместе с 56-летним специалистом на допрос был вызван его сын Джон Валович‑Галтье, являющийся футбольным агентом.

Наставник обвиняется по делу о расизме. Речь идет о периоде работы Кристофа в «Ницце». Тренеру приписали слова о том, что в клубе «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Несколько часов назад появилась информация, что Галтье покинет «ПСЖ». Клуб возглавит испанец Луис Энрике.