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Главный тренер «ПСЖ» Галтье и его сын задержаны по делу о расизме

Им могут предъявить обвинение в течение 24 часов.
30 июня 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Кристоф Галтье задержан полицейскими в Ницце.

Как сообщает RMC, вместе с 56-летним специалистом на допрос был вызван его сын Джон Валович‑Галтье, являющийся футбольным агентом. 

Наставник обвиняется по делу о расизме. Речь идет о периоде работы Кристофа в «Ницце». Тренеру приписали слова о том, что в клубе «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Несколько часов назад появилась информация, что Галтье покинет «ПСЖ». Клуб возглавит испанец Луис Энрике.

 

источник: RMC Sport
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