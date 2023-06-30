«Ливерпуль» близок к приобретению полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи может продолжить карьеру в клубе АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист The Athletic Давид Орнштейн, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Отмечается, что переговоры между английским клубом и «Лейпцигом» идут продуктивно.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере полузащитника «Ливерпуля» в немецкую команду на правах аренды.

В минувшем сезоне Собослаи провел 46 матчей, в которых он забил десять мячей и отдал 13 голевых передач.