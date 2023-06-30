«Шабаб Аль-Ахли» хочет выкупить трансфер Кокорина у «Фиорентины»

«Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ намерен приобрести российского форварда Александра Кокорина.

Как сообщает «РБ-Спорт», клуб хочет выкупить трансфер 32-летнего футболиста у «Фиорентины».

Отметим, что минувший сезон Кокорин провел в аренде в кипрском «Арисе». Через год россиянин станет свободным агентом, поэтому «Фиорентина» готовится к продаже форварда.

Добавим, что «Шабаб Аль-Ахли» возглавил Марко Николич, ранее тренировавший «Локомотив».

Кокорин провел за «Арис» 20 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.