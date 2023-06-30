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«Позиция была твердой». Крыховяк - о том, как принял решение о расторжении контракта с «Краснодаром»

Польский хавбек стал свободным агентом.
30 июня 2023 14:26
автор: Максим Скороходов

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, как принимал решение о расторжении контракта с «Краснодаром».

«После того, как я узнал о такой возможности, решение было очевидным. Я не хотел возвращаться в Россию, мое решение было твердым. Мне больше не надо искать варианты с арендой. Есть несколько возможных направлений продолжения карьеры, переговоры находятся в активной стадии, поэтому я не буду оглашать подробности, но я открыт для предложений», - приводит Meczyki слова Крыховяка.

Напомним, что летом прошлого года хавбек воспользовался правом покинуть РПЛ и перешел на правах аренды в «Аль-Шабаб».

В составе «быков» поляк провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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